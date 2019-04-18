Застройка территории старого аэропорта в Ростове-на-Дону откладывается

СЕГОДНЯ 10:30 2019-04-18T10:30:19+03:00

В мэрии ожидают, что инвестор до конца подаст повторную заявку, устранив замечания, однако официального подтверждения этому нет

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В горадминистрации южной столицы по-прежнему видят перспективы в освоении территории старого аэропорта Ростова-на-Дону, который находится на пр. Шолохова и занимает гигантскую площадь в 350 гектаров, но когда начнется застройка — неизвестно, точных сроков нет.

Об этом журналистам сообщила и.о. директора департамента экономики города Полина Коростиева.

Ранее о намерении возвести на этом месте новый микрорайон заявляла девелоперская компания, входящая в бизнес-структуры Виктора Вексельберга — генподрядчика строительства нового ростовского аэропорта «Платов». Более того — был даже представлен проект застройки, но все, по неофициальным данным, уперлось в создание там же, причем за счет инвестора, социальных объектов.

Собственно, косвенно это подтвердил еще в начале года в ходе пресс-конференции и губернатор Василий Голубев, комментируя вопрос о появлении «Аэро-Сити» (такое название, по идее, получит будущий микрорайон).

- Чтобы начать реальную работу, нужно точно сформировать идеологию формирования территории, - пояснил глава региона. - Это должен быть проект переменной этажности, но не выше 12-ти этажей. Там может проживать до 150 тысяч человек. Был проект, но мы на него посмотрели: нет, надо сократить до 100 тысяч населения. Сейчас процесс подготовительный затягивается.

По его словам, аренда всего участка будет обходиться в 750 млн рублей в год (в нынешних ценах), а вот окупаемость его не быстрой не будет, и инвесторов этот момент сильно беспокоит. К тому же, власти настаивают на том, чтобы там была как раз та самая социальная инфраструктура.

-Я считаю, этот проект должен иметь федеральное звучание - Ростов-на-Дону не может потенциально сам заложить строительство 38 школ и детсадов, это должна быть территория "города в городе": люди должны приезжать сюда не только ночевать, но и работать здесь, и ходить в магазины, и отдыхать, - подчеркнул Голубев. - Пятая часть территории - это рекреационные зоны.

В мэрии, между тем, надеются, что инвестор направит все же повторную заявку еще в этом году — после того, как устранит замечания.

ИСТОЧНИК KP.RU