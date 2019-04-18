Операция "Путина": в Ростове-на-Дону женщина попалась на незаконной продаже раков

СЕГОДНЯ 11:30 2019-04-18T11:58:23+03:00

Изменить размер текста: A A

Крупный штраф грозит ростовчанке, которая попалась на продаже раков. Ее задержали в рамках операции «Путина», которая сейчас проводится в Ростовской области.

- 39-летнюю местная жительница продавала раков без свидетельства о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, - пояснили в правоохранительных органах. - Сотрудники полиции изъяли у ростовчанки около 15 килограммов раков.

Напомним, ранее стало известно, что в Сальском районе задержали браконьера, который ловил представителей членистоногих. Как оказалось, 32-летний мужчина наставил ловушек, в которые попали свыше ста раков.

- Также в рамках операции было установлено два подобных эпизода, - сообщили в ГУ МВД России по Ростовской области. - Граждане занимались незаконным отловом с помощью лесковых и жаберных сетей. Изъято более 54 килограммов незаконного улова, сети и ловушки, а также три лодки.

ИСТОЧНИК KP.RU