Фестиваль экотуризма "Воспетая степь" 20 апреля 2019: поля тюльпанов и ирисов ждут гостей

СЕГОДНЯ 12:20 2019-04-18T12:24:20+03:00

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В этом году фестиваль экотуризма "Воспетая степь" в Орловском районе Ростовской области пройдет 20 апреля. Жителей и гостей донского края приглашают посмотреть на чудо природы - цветение степных тюльпанов и ирисов в долине реки Маныч. Кроме единения с природой участников ждут выступления театральных и творческих коллективов, работа эколого-просветительских площадок, инновационные педагогические практики, мастер-классы по изготовлению сувениров, рисованию и лепке. Кроме того, гости фестиваля смогут посетить ярмарку экологически чистых товаров производителей продуктов питания Ростовской области и сувениров ручной работы народных умельцев.

Мероприятие традиционно проходит на территории государственного природного биосферного заповедника "Ростовский". Приезжать нужно в поселок Волочаевский, Орловского района. Начало фестиваля в 10 часов утра.

- 20 апреля в поселке Волочаевском ожидается малооблачная погода без осадков, - сообщается на сайте заповедника. - При этом немного похолодает – днем температура воздуха до +10 градусов. Ветер северо-восточный, с порывами до 10 метров в секунду. Просим вас одеться по погоде, взять с собой дождевики и резиновые сапоги.

ИСТОЧНИК KP.RU