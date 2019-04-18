2019-04-18T12:35:47+03:00
Экономика

Госдолг Ростовской области за год сократился на четверть до 29,2 млрд рублей

Почти половина его сейчас приходится на кредиты в банках
Александр СТЕПАНОВ
Поделиться:
За прошлый год Ростовской области удалось выплатить долги на 12,9 млрд рублей, но пришлось снова взять в кредит еще 3,1 млрд.За прошлый год Ростовской области удалось выплатить долги на 12,9 млрд рублей, но пришлось снова взять в кредит еще 3,1 млрд.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Государственный долг донского региона по итогам 2018-го составил 29,2 млрд рублей — это примерно 21 процент от норматива, сообщается в отчете правительства Ростовской области об исполнении бюджета за прошлый год.

- За отчетный период объем государственного долга уменьшился на 9,9 млрд рублей, - говорится в документе. - Расходы на его обслуживание уменьшились по сравнению с 2017-м на 54,4 процента (по субъектам РФ в целом на 17,5 процента).

При этом удалось Ростовской области выплатить по прежним банковским кредитам 8,4 млрд рублей и по займам из федеральной казны еще 4,5 млрд. Однако пришлось взамен взять новые обязательства — на 3,1 млрд рублей, для «обеспечения сбалансированности».

Как следует из отчета, в структуре регионального госдолга "учтены обязательства областного бюджета по кредитам, привлеченным из бюджета РФ для строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования" (3,1 млрд — и это без учета федеральных магистралей. - прим ред.), для частичного покрытия дефицита областной казны (12,2 млрд) и оставшимся банковским кредитам (13,9 млрд рублей).

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Последний звонок и выпускные: когда в Ростове-на-Дону запретят продавать алкоголь
Фестиваль экотуризма "Воспетая степь" 20 апреля 2019: поля тюльпанов и ирисов ждут гостей
Фестиваль испанской культуры в Ростове-на-Дону пройдет с 19 по 21 апреля: программа мероприятий
Операция "Путина": в Ростове-на-Дону женщина попалась на незаконной продаже раков
Застройка территории старого аэропорта в Ростове-на-Дону откладывается
Где бесплатно сделать фото для акции "Бессмертный полк - 2019" в Ростове-на-Дону
"Уже тогда думал о судьбе русского рэпа": Баста выложил детский снимок
Автоинспекторы призывают водителей быть осторожными во время непогоды
В Ростове-на-Дону женщина похитила у подруги ювелирное украшение
«Золотая маска» у ростовчан! Спектакль «Волшебная страна» Театра 18+ стал лауреатом престижной премии
В Ростове-на-Дону начали собирать мост на Зеленый остров
Строительство 5-звездочного отеля Hyatt в Ростове-на-Дону возобновят в июне
Зоопарк Ростова-на-Дону опубликовал снимки родившихся лемуров