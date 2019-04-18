Госдолг Ростовской области за год сократился на четверть до 29,2 млрд рублей

СЕГОДНЯ 12:35 2019-04-18T12:35:47+03:00

За прошлый год Ростовской области удалось выплатить долги на 12,9 млрд рублей, но пришлось снова взять в кредит еще 3,1 млрд. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Почти половина его сейчас приходится на кредиты в банках

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Государственный долг донского региона по итогам 2018-го составил 29,2 млрд рублей — это примерно 21 процент от норматива, сообщается в отчете правительства Ростовской области об исполнении бюджета за прошлый год.

- За отчетный период объем государственного долга уменьшился на 9,9 млрд рублей, - говорится в документе. - Расходы на его обслуживание уменьшились по сравнению с 2017-м на 54,4 процента (по субъектам РФ в целом на 17,5 процента).

При этом удалось Ростовской области выплатить по прежним банковским кредитам 8,4 млрд рублей и по займам из федеральной казны еще 4,5 млрд. Однако пришлось взамен взять новые обязательства — на 3,1 млрд рублей, для «обеспечения сбалансированности».

Как следует из отчета, в структуре регионального госдолга "учтены обязательства областного бюджета по кредитам, привлеченным из бюджета РФ для строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования" (3,1 млрд — и это без учета федеральных магистралей. - прим ред.), для частичного покрытия дефицита областной казны (12,2 млрд) и оставшимся банковским кредитам (13,9 млрд рублей).

ИСТОЧНИК KP.RU