В Таганроге на месяц перекрыли движение из-за обрушившегося коллектора

СЕГОДНЯ 16:47 2019-04-18T17:01:21+03:00

Это далеко не первое подобное ЧП в городе

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Сегодня, 18 апреля, в Таганроге в очередной раз обрушился участок самотечного коллектора. ЧП произошло в переулке Артиллерийском, возле дома № 18. Сейчас там введено ограничение движения транспорта. Об этом сообщает администрация города.

- На время аварийно-восстановительных работ будет временно прекращено движение всех транспортных средств, - передает пресс-служба мэрии. - С 19 апреля по 19 мая включительно - по переулку 14-й Артиллерийский на участке от Пионерского до 7-го Артиллерийского и по переулку 15-й Артиллерийский на участке от 3-ей Школьной до 8-й Артиллерийского.

Объезжать перекрытый участок придется и автобусам. Маршрут № 36: от улицы Дзержинского, поедет по улицам Пальмиро Тольятти, 1-ой Школьной, переулку 14-ому Артиллерийскому и далее по установленной схеме. Тем же путем он будет выезжать обратно.

Добавим, что это далеко не первое подобное ЧП в городе. 30 марта обрушился коллектор в районе пересечения улиц Штыба и Конторской. А год назад "КП" писала про "царь-яму" в Таганроге, образовавшуюся по той же причине.

ИСТОЧНИК KP.RU