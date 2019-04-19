2019-04-19T11:18:48+03:00
Происшествия

В Ростове-на-Дону во время пожара в многоэтажке спасли троих детей

Из-за сильного задымления пожарные использовали спецмаски
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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Пожарные спасли троих детейПожарные спасли троих детей
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В пятницу, 19 апреля, на улице Травяной потушили пожар в пятиэтажном доме. Как пояснили в службе спасения, информация о возгорании поступила в 09:38.

- Из загоревшейся квартиры спасены трое детей, - пояснили в ГУ МЧС России по Ростовской области. - Так как было сильное задымление, там работали звенья газодымозащитной службы, которые выводили детей, используя специальные маски для спасаемых.

Одновременно их коллеги эвакуировали соседей (в общей сложности вывели 20 жильцов). Благодаря оперативным действиям пожарных, жертв удалось избежать, также никто не пострадал. Возгорание локализовано в 10:01 на площади 20 квадратных метров. Причины произошедшего устанавливаются специалистами государственного пожарного надзора.

ИСТОЧНИК KP.RU

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