2019-04-19T11:48:56+03:00
Туризм

Ростов-на-Дону занял второе место в рейтинге самых доступных для туристов городов России

Правда, эту строчку южной столице пришлось разделить вместе с Красноярском, Казанью и Самарой
Александр СТЕПАНОВ
Поделиться:
Ростов-на-Дону оказался одним самых доступных для туристов региональных центров страны. Фото: rostov-gorod.ruРостов-на-Дону оказался одним самых доступных для туристов региональных центров страны. Фото: rostov-gorod.ru
Изменить размер текста:

Аналитики сервиса по поиску билетов Aviasales составили рейтинг городов России с самыми дешевыми отелями.

Наиболее доступные для туристов номера можно снять в северной столице страны: цены в гостиницах Санкт-Петербурга (исключая хостелы) начинаются от 513 рублей в сутки за человека.

Второе место разделили сразу четыре региональных центра — Ростов-на-Дону, Красноярск, Казань и Самара, где минимальная стоимость номера стоит 600 рублей, и, что примечательно, там не придется носиться с одного конца города в другой, чтобы осмотреть местные достопримечательности, поскольку в них вполне реально найти отель в радиусе двух-трех километров от центра, где, собственно, и сосредоточены основные интересные места для туристов.

Третья строчка у Перми (640 рублей с человека), четвертая — у Уфы (680 руб.), пятая — у Челябинска (700 руб.).

Москва заняла только седьмое место — 799 рублей за номер. А замыкает рейтинг Омск, в котором приезжим придется отдать за сутки минимум 960 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Ростовская область потратит более 22 миллионов рублей на ремонт теннисных кортов
Общественники добились от власти сноса ларьков в подземном переходе в центре Ростова-на-Дону
«Неделя без турникетов»: Ростовские школьники и студенты узнали, как ремонтируют локомотивы
Житель Веселовского района украл у знакомого два ружья и 250 патронов
В Ростове-на-Дону хотят построить дорогу в границах Театрального спуска
Миха Мевля стал камнем преткновения между "Ростовом" и "Зенитом"
В Таганроге объявлен режим ЧС из-за обрушения коллектора
Американцы приехали на Дон снимать фильм про российский рэп
24 апреля ограничат движение у стадиона «Ростов Арена»
Чеченская Республика и ВТБ подписали соглашение о сотрудничестве
В Ростове-на-Дону во время пожара в многоэтажке спасли троих детей
В Таганроге на месяц перекрыли движение из-за обрушившегося коллектора
Последний звонок и выпускные: когда в Ростове-на-Дону запретят продавать алкоголь
Госдолг Ростовской области за год сократился на четверть до 29,2 млрд рублей
Фестиваль экотуризма "Воспетая степь" 20 апреля 2019: поля тюльпанов и ирисов ждут гостей
Фестиваль испанской культуры в Ростове-на-Дону пройдет с 19 по 21 апреля: программа мероприятий
Операция "Путина": в Ростове-на-Дону женщина попалась на незаконной продаже раков
Застройка территории старого аэропорта в Ростове-на-Дону откладывается
Где бесплатно сделать фото для акции "Бессмертный полк - 2019" в Ростове-на-Дону
"Уже тогда думал о судьбе русского рэпа": Баста выложил детский снимок
Автоинспекторы призывают водителей быть осторожными во время непогоды
В Ростове-на-Дону женщина похитила у подруги ювелирное украшение
«Золотая маска» у ростовчан! Спектакль «Волшебная страна» Театра 18+ стал лауреатом престижной премии
В Ростове-на-Дону начали собирать мост на Зеленый остров
Строительство 5-звездочного отеля Hyatt в Ростове-на-Дону возобновят в июне
Зоопарк Ростова-на-Дону опубликовал снимки родившихся лемуров