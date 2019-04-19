Ростов-на-Дону занял второе место в рейтинге самых доступных для туристов городов России

СЕГОДНЯ 11:48 2019-04-19T11:48:56+03:00

Правда, эту строчку южной столице пришлось разделить вместе с Красноярском, Казанью и Самарой

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Аналитики сервиса по поиску билетов Aviasales составили рейтинг городов России с самыми дешевыми отелями.

Наиболее доступные для туристов номера можно снять в северной столице страны: цены в гостиницах Санкт-Петербурга (исключая хостелы) начинаются от 513 рублей в сутки за человека.

Второе место разделили сразу четыре региональных центра — Ростов-на-Дону, Красноярск, Казань и Самара, где минимальная стоимость номера стоит 600 рублей, и, что примечательно, там не придется носиться с одного конца города в другой, чтобы осмотреть местные достопримечательности, поскольку в них вполне реально найти отель в радиусе двух-трех километров от центра, где, собственно, и сосредоточены основные интересные места для туристов.

Третья строчка у Перми (640 рублей с человека), четвертая — у Уфы (680 руб.), пятая — у Челябинска (700 руб.).

Москва заняла только седьмое место — 799 рублей за номер. А замыкает рейтинг Омск, в котором приезжим придется отдать за сутки минимум 960 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU