2019-04-19T11:51:23+03:00
Общество

Чеченская Республика и ВТБ подписали соглашение о сотрудничестве

Документ предусматривает совместные проекты по внедрению современных банковских технологий и повышению доступности финансовых услуг
Ольга КУБЫШЕВА
Поделиться:
Фото: ВТБФото: ВТБ
Изменить размер текста:

На днях соглашение о сотрудничестве было подписано между главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым и президентом-председателем правления банка ВТБ Андреем Костиным.

В нем предусматривается взаимодействие сторон в сфере разработки и реализации значимых для экономики Республики проектов по внедрению современных банковских технологий и повышению доступности финансовых услуг, в числе которых - программы кредитования и сберегательных продуктов, а также развитие инфраструктуры обслуживания банковских карт.

Стороны рассмотрели возможность открытия банковского офиса в городе Грозный и обсудили перспективы развития розничной сети банка в регионе.

По словам Рамзана Кадырова, соглашение имеет большое значение для региона, который уделяет особое внимание развитию банковской системы, и Республика готова создать хорошие условия для вхождения ВТБ в Чечню.

В свою очередь Андрей Костин подчеркнул, что ВТБ готов предоставлять населению комплексное банковское обслуживание, широкий набор финансовых услуг и качественный сервис.

Напомним, ВТБ активно работает на рынке Северо-Кавказского Федерального округа. Кредитный портфель объединенного бизнеса банка там с начала года увеличился на 8% , превысив по итогам первого квартала этого года 76,5 млрд рублей. А портфель привлеченных средств физических и юридических лиц достиг 51 млрд рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Ростовская область потратит более 22 миллионов рублей на ремонт теннисных кортов
Общественники добились от власти сноса ларьков в подземном переходе в центре Ростова-на-Дону
«Неделя без турникетов»: Ростовские школьники и студенты узнали, как ремонтируют локомотивы
Житель Веселовского района украл у знакомого два ружья и 250 патронов
В Ростове-на-Дону хотят построить дорогу в границах Театрального спуска
Миха Мевля стал камнем преткновения между "Ростовом" и "Зенитом"
В Таганроге объявлен режим ЧС из-за обрушения коллектора
Американцы приехали на Дон снимать фильм про российский рэп
24 апреля ограничат движение у стадиона «Ростов Арена»
Ростов-на-Дону занял второе место в рейтинге самых доступных для туристов городов России
В Ростове-на-Дону во время пожара в многоэтажке спасли троих детей
В Таганроге на месяц перекрыли движение из-за обрушившегося коллектора
Последний звонок и выпускные: когда в Ростове-на-Дону запретят продавать алкоголь
Госдолг Ростовской области за год сократился на четверть до 29,2 млрд рублей
Фестиваль экотуризма "Воспетая степь" 20 апреля 2019: поля тюльпанов и ирисов ждут гостей
Фестиваль испанской культуры в Ростове-на-Дону пройдет с 19 по 21 апреля: программа мероприятий
Операция "Путина": в Ростове-на-Дону женщина попалась на незаконной продаже раков
Застройка территории старого аэропорта в Ростове-на-Дону откладывается
Где бесплатно сделать фото для акции "Бессмертный полк - 2019" в Ростове-на-Дону
"Уже тогда думал о судьбе русского рэпа": Баста выложил детский снимок
Автоинспекторы призывают водителей быть осторожными во время непогоды
В Ростове-на-Дону женщина похитила у подруги ювелирное украшение
«Золотая маска» у ростовчан! Спектакль «Волшебная страна» Театра 18+ стал лауреатом престижной премии
В Ростове-на-Дону начали собирать мост на Зеленый остров
Строительство 5-звездочного отеля Hyatt в Ростове-на-Дону возобновят в июне
Зоопарк Ростова-на-Дону опубликовал снимки родившихся лемуров