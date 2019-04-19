Чеченская Республика и ВТБ подписали соглашение о сотрудничестве

СЕГОДНЯ 11:51 2019-04-19T11:51:23+03:00

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На днях соглашение о сотрудничестве было подписано между главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым и президентом-председателем правления банка ВТБ Андреем Костиным.

В нем предусматривается взаимодействие сторон в сфере разработки и реализации значимых для экономики Республики проектов по внедрению современных банковских технологий и повышению доступности финансовых услуг, в числе которых - программы кредитования и сберегательных продуктов, а также развитие инфраструктуры обслуживания банковских карт.

Стороны рассмотрели возможность открытия банковского офиса в городе Грозный и обсудили перспективы развития розничной сети банка в регионе.

По словам Рамзана Кадырова, соглашение имеет большое значение для региона, который уделяет особое внимание развитию банковской системы, и Республика готова создать хорошие условия для вхождения ВТБ в Чечню.

В свою очередь Андрей Костин подчеркнул, что ВТБ готов предоставлять населению комплексное банковское обслуживание, широкий набор финансовых услуг и качественный сервис.

Напомним, ВТБ активно работает на рынке Северо-Кавказского Федерального округа. Кредитный портфель объединенного бизнеса банка там с начала года увеличился на 8% , превысив по итогам первого квартала этого года 76,5 млрд рублей. А портфель привлеченных средств физических и юридических лиц достиг 51 млрд рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU