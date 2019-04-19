2019-04-19T12:03:57+03:00
Общество

24 апреля ограничат движение у стадиона «Ростов Арена»

Причина - футбольный матч
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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24 апреля у стадиона ограничат движение24 апреля у стадиона ограничат движениеФото: Ирина ПОТЕРЯ
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В среду, 24 апреля, на Южном подъезде к донской столице ограничат движение. Причина - футбольный матч желто-синих с командой «Локомотив». Закрывать проезд будут постепенно. Так, с 15:00 до 23:00 прекратят движение транспортных средств по дороге западного и восточного пешеходно-транспортного проезда стадиона «Ростов Арена».

- С 16:30 до 23:00 ограничат движение на дороге съезда с Южного подъезда к Ростову-на-Дону (продолжение Ворошиловского моста) на Магистральную улицу общегородского значения от Южного подъезда до улице Левобережная (съезд к улице Пойменная, 1), - говорят в автоинспекции.

С 21:00 до 23:00 нельзя будет двигаться по Магистральной улице общегородского значения от Южного подъезда до улице Левобережная. Госавтоинспекция Ростовской области призывает автомобилистов учитывать данные ограничения движения и заранее планировать свои маршруты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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