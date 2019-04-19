2019-04-19T12:32:26+03:00
Звезды

Американцы приехали на Дон снимать фильм про российский рэп

В Ростове из заинтересовала группа "Атаманский дворец"
Илья БОГОМОЛОВ
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Алзо Слейд и Максим Ильинов после съемок. Фото со страницы Максима Ильинова ВК.Алзо Слейд и Максим Ильинов после съемок. Фото со страницы Максима Ильинова ВК.
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Казачий рэп-проект с берегов Дона "Атаманский дворец" попал в американский документальный фильм про российский рэп. Съемки прошли накануне в Ростове-на-Дону. Приезжала съемочная группа из Нью-Йорка.

- У ребят уже есть "Эмми" и выдвигались на "Оскар". Интересно, что получится, - рассказал казак-музыкант Максим Ильинов. - Фильм сложный и интересный. "Атаманский Дворец" уже отсняли. Следующие - Хаски и Оксимирон.

Он пояснил "Комсомолке", что фильм снимается для стримингового сервиса Hulu. О российском рэпе будет рассказывать темнокожий актер и стенд-ап комик Алзо Слейд (Alzo Slade). Ильинов выложил на своей странице памятные фотографии с ведущим.

Напомним, группа "Атаманский дворец" была создана в 2009 году. Коллектив характеризует свой стиль, как казачий рэп. В 2015-ом, после печальных событий в Сирии, рэперы написали музыкальное "письмо турецкому султану".

ИСТОЧНИК KP.RU

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