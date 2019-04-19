В Таганроге объявлен режим ЧС из-за обрушения коллектора

СЕГОДНЯ 12:46 2019-04-19T12:48:56+03:00

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В Таганроге объявили режим ЧС из-за обрушения напорно-самотечного коллектора у дома № 18 по Артиллерийскому. Как пояснили в администрации города, в связи с необходимостью проведения ремонтных работ закрыто движение по части переулка.

Известно, что на месте обрушения коллектора работает специальный комплекс телеметрии, с его помощью специалисты намерены определить масштаб работ, а также сроки их выполнения.

Чиновники уверяют, что в зоне происшествия организовано водоснабжение, а режим ЧС объявили в связи с необходимостью проведения оперативных восстановительных работ.

Добавим, что это далеко не первое подобное ЧП в городе. 30 марта обрушился коллектор в районе пересечения улиц Штыба и Конторской. А год назад "КП" писала про "царь-яму" в Таганроге, образовавшуюся по той же причине.

ИСТОЧНИК KP.RU