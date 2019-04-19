2019-04-19T15:15:38+03:00
Спорт

Миха Мевля стал камнем преткновения между "Ростовом" и "Зенитом"

Дончане, якобы, задолжали петербуржцам
Илья БОГОМОЛОВ
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Миха Мевля играл за "Ростов" в период его взлета.Миха Мевля играл за "Ростов" в период его взлета.Фото: Пресс-служба ФК "Ростов"
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Футбольный клуб "Зенит" требует деньги с "Ростова". Как сообщают спортивные СМИ, речь идет о компенсации за аренду защитника Михи Мевли. Заявление с просьбой урегулировать трансфер поступило в палату по разрешению споров Российского футбольного союза от "сине-бело-голубых". Если чиновники увидят в действиях "желто-синих" нарушения, это может грозит клубу санкциями. Например, запретом на регистрацию новых футболистов.

Ростовчане арендовали 28-летнего словенского футболиста в феврале текущего года, сумма сделки - 300 тысяч евро. Часть этих денег уже должна была быть перечислена петербуржцам, но якобы на счет не поступила. Однако у донского клуба другая версия.

- Задолженность по трансферу Михи Мевли перед ФК "Зенит" полностью погашена, — заявил пиар-директор "Ростова" Денис Штанько. - Наши клубы традиционно связывают хорошие отношения, возникшее недопонимание мы решаем в рабочем порядке.

Добавим, что до "Зенита" Миха Мевля выступал за "Ростов" - в 2016-2017 годах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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