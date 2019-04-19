2019-04-19T17:22:31+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону хотят построить дорогу в границах Театрального спуска

Глава администрации подписал соответствующее постановлении
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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Власти Ростова-на-Дону начали реализацию проекта по строительству дороги в границах Театрального спуска. Глава администрации донской столицы подписал постановление о начале подготовки документации по планировке территории. Соответствующая официальная бумага уже появилась на портале администрации.

Предполагается, что под дорогу будет выделена площадь размером 4,7 га, проект планировки и межевание обязаны сделать до конца года.

Напомним, летом прошлого года были внесены изменения в Генеральный план Ростова-на-Дону. Район Театрального спуска (речь идет о жилом квартале, который фактически полностью сгорел в ходе страшного пожара 21 августа 2017 года) поменял статус с «общественно-рекреационной зоны» на «общественно-культурную». На месте сгоревшего квартала в Ростове-на-Дону хотят построить новое здание для театра кукол, детсад и школу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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