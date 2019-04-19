2019-04-19T17:10:33+03:00
Спорт

Ростовская область потратит более 22 миллионов рублей на ремонт теннисных кортов

Работы начнутся в мае
Илья БОГОМОЛОВ
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Губернатор Ростовской области распорядился выделить из регионального бюджета более 22,5 миллиона рублей на капитальный ремонт пяти теннисных кортов спортшколы № 5 в Шахтах. Это решение он принял после посещения турнира «Кубок шахтера Дона» в ходе рабочей поездки в город.

- На выделенные средства будет заменено основание, освещение, ограждение и покрытие площадок. Работы начнутся в мае. Планируется, что юбилейный, 25-ый турнир по теннису «Кубок шахтера Дона» пройдет на обновленных кортах, - сообщает сотрудник пресс-службы губернатора Лина Булатова.

Добавим, что капремонта корты, о которых идет речь, не видели почти 30 лет. Всего в спортшколе занимаются более 1200 человек по 11 видам спорта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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