Ростовчане жалуются на обилие пивных магазинов возле школ и просят проверить законность из работы

СЕГОДНЯ 15:04 2019-04-20T15:04:55+03:00

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Жалоба на обилие пивных магазинов в микрорайоне Левенцовском появилась на сервисе «Благоустройство» официального портала мэрии Ростова-на-Дону.

- С начала года наш Левенцовский район становится зоной распития пива и других спиртных напитков, - говорится в обращении ростовчан. - Школа, видно, не помеха?! Будет строиться еще одна школа на (проспекте) Жукова, и это тоже не помеха. Решили спаивать народ? Почему администрация не проводит проверки? Вопросов очень много, хотелось бы, чтобы ряды ларьков поредели в нашем районе. Лучше овощи и фрукты, чем драки пьяных и спаивание несовершеннолетних.

Реакция властей на обращение пока не известна.

ИСТОЧНИК KP.RU