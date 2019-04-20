2019-04-20T15:04:55+03:00
Общество

Ростовчане жалуются на обилие пивных магазинов возле школ и просят проверить законность из работы

Вместо ларьков «с пенным» люди советуют ставить палатки с фруктами и овощами
Александр СТЕПАНОВ
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Ростовчане требуют проверить, насколько законно появление большого числа "пивняков" вблизи учебных заведений.Ростовчане требуют проверить, насколько законно появление большого числа "пивняков" вблизи учебных заведений.Фото: Иван ТИМОФЕЕВ
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Жалоба на обилие пивных магазинов в микрорайоне Левенцовском появилась на сервисе «Благоустройство» официального портала мэрии Ростова-на-Дону.

- С начала года наш Левенцовский район становится зоной распития пива и других спиртных напитков, - говорится в обращении ростовчан. - Школа, видно, не помеха?! Будет строиться еще одна школа на (проспекте) Жукова, и это тоже не помеха. Решили спаивать народ? Почему администрация не проводит проверки? Вопросов очень много, хотелось бы, чтобы ряды ларьков поредели в нашем районе. Лучше овощи и фрукты, чем драки пьяных и спаивание несовершеннолетних.

Реакция властей на обращение пока не известна.

ИСТОЧНИК KP.RU

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