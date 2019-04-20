Ростовчане жалуются на обилие пивных магазинов возле школ и просят проверить законность из работы
Жалоба на обилие пивных магазинов в микрорайоне Левенцовском появилась на сервисе «Благоустройство» официального портала мэрии Ростова-на-Дону.
- С начала года наш Левенцовский район становится зоной распития пива и других спиртных напитков, - говорится в обращении ростовчан. - Школа, видно, не помеха?! Будет строиться еще одна школа на (проспекте) Жукова, и это тоже не помеха. Решили спаивать народ? Почему администрация не проводит проверки? Вопросов очень много, хотелось бы, чтобы ряды ларьков поредели в нашем районе. Лучше овощи и фрукты, чем драки пьяных и спаивание несовершеннолетних.
Реакция властей на обращение пока не известна.
ИСТОЧНИК KP.RU