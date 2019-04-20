2019-04-20T16:23:33+03:00
Общество

Учительница английского языка из Ростова-на-Дону будет представлять регион в финале конкурса «Учитель года России 2019»

Евгений Змеу стала победителем регионального этапа
Александр СТЕПАНОВ
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Евгения Змеу получит также губернаторскую премию в 280 тысяч рублей за победу на региональном этапе конкурса. Фото: пресс-служба мэрии.Евгения Змеу получит также губернаторскую премию в 280 тысяч рублей за победу на региональном этапе конкурса. Фото: пресс-служба мэрии.
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В Батайске подвели итоги регионального этапа конкурса «Учитель года»-2019. Лучшим педагогом Ростовской области признана учительница английского языка из лицея №14 Железнодорожного района южной столицы Евгения Змеу.

Всего в этих состязаниях учительского мастерства принимали участие свыше ста преподавателей — кстати, впервые в конкурсе принимали участие учителя кадетских корпусов, а также государственных и частных образовательных организаций.

Конкурсанты проводили открытые уроки, мастер-классы, педагогические советы и методические семинары.

Лауреатами стали Алексей Желтов (учитель истории и обществознания из Шахт), Михаил Гуров (учитель математики из Ростова-на-Дону), Дина Цой (учитель русского языка и литературы из Батайска).

В номинации «Педагогический дебют» победила учитель английского из Неклиновского района Алина Иваница, «Педагог-психолог» - Дмитрий Нестеренко ( Батайск), «Учитель здоровья» - Людмила Шаханова (учитель географии, Ростов-на-Дону), «Воспитатель года» - Елена Аказина (Зерноградский район).

Елена Змеу получит премию губернатора в размере 280 тысяч рублей и будет представлять Ростовскую область теперь уже в финале Всероссийского конкурса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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