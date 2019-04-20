Или уснул за рулем, или отказали тормоза: в Ростове-на-Дону таксист спровоцировал массовое ДТП с двумя пострадавшими

СЕГОДНЯ 17:49 2019-04-20T17:58:22+03:00

Очевидцы рассказывают, что у «Рено Логан», за рулем которого он ехал, перед столкновением совершенно не было тормозного пути

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В субботу, 20 апреля, рано утром водитель такси устроил в Ростове-на-Дону аварию с участием трех машин — своей и еще двух.

- Это случилось около 5.20 утра на ул. Ларина — напротив дома №84 (это неподалеку от пересечения с пер. Ашхабадским), - рассказали в ГИБДД. - По предварительным данным, 35-летний таксист не справился с управлением, допустив сначала столкновение с другой иномаркой, после чего автомобиль отбросило под припаркованную «ГАЗель». Пострадали два человека — сам водитель такси и его пассажир.

Очевидцы, между тем, рассказали, что у «Рено Логан», за рулем которого находился таксист, просто отсутствовал тормозной путь — то есть он вообще не пытался избежать столкновения.

- Вариантов два — либо тормоза отказали напрочь, либо уснул за рулем, - говорят те, кто видел последствия ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU