ГК «Ростов-Дон» уверенно победил во втором матче четвертьфинала «Ставрополье»

СЕГОДНЯ 19:39 2019-04-20T19:39:21+03:00

Клуб находится в двух шагах от главного поединка в этом турнире

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Женский гандбольный клуб «Ростов-Дон» в субботу, 20 апреля, во втором четвертьфинальном матче одержал теперь уже домашнюю победу над «Ставропольем» (выездная игра закончилась со счетом 27:33 в пользу ростовчанок).

Практически на протяжении всей игры инициативой владела ростовская команда, которой, кстати, пришлось выступать без главного тренера Амброса Мартина, уехавшего по семейным делам в Испанию, и двух игроков основы — Владлены Бобровниковой и Анны Седойкиной.

Матч завершился при цифрах 34:21 на табло — это означает, что «Ростов-Дон» вышел в полуфинал турнира.

- В начале встречи у нас были некоторые сложности, - признал по итогам матча ассистент главного тренера «Ростов-Дона» Томаш Хлавати, руководивший игрой вместо Амброса Мартина. - Но у нас отличная скамейка, мы проводили ротацию по ходу матча и одержали уверенную победу. Рад, что мы вышли в следующий раунд плей-офф Суперлиги.

ИСТОЧНИК KP.RU