В Ростове-на-Дону в торговом центре сработала пожарная тревога из-за загоревшегося платья

СЕГОДНЯ 00:05 2019-04-21T00:12:17+03:00

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Вечером 20 апреля в социальной сети появилось сообщение об эвакуации торгового центра "Золотой Вавилон" в Ростове-на-Дону. Очевидцы рассказали, что внутри здания что-то загорелось и посетители поспешно вышли на улицу.

Однако, как выяснилось позже, сигнала к эвакуации здания не было, и экстренные службы не выезжали на место. В одном из магазинов одежды загорелось платье, в результате чего сработала пожарная сигнализация помещения. Некоторые покупатели, услышав ее, решили на всякий случай выйти из здания. При этом центр работал в штатном режиме, кроме одной торговой точки.

- Да все там нормально. Один магазин закрыт, и полиция туда пришла, беседует с продавцами, - рассказал ростовчанин Дмитрий Татаренко.

ИСТОЧНИК KP.RU