2019-04-21T01:26:34+03:00
Происшествия

Горит камыш: в Ростове-на-Дону пылает левобережье

О пострадавших не сообщается
Илья БОГОМОЛОВ
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Левый берег Дона горит.Левый берег Дона горит.Фото: Илья БОГОМОЛОВ
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Днем, 20 апреля, в южной столице на левом берегу Дона начался ландшафтный пожар - загорелся камыш недалеко от Кумженской рощи. Огонь распространился по большой площади, однако угрозы для жилых и коммерческих зданий нет. По состоянию на 0:20 21-го числа пламя все еще бушует в степи, на месте работают пожарные бригады.

Обсуждая ЧП в социальных сетях, ростовчане уверяют, что камыш специально поджигают и происходит это каждый год. Люди жалеют диких животных, которые могут погибнуть в огне из-за эгоистичных действий человека.

Добавим, что вечером 20 апреля, в Ростове горели два частных дома. Один - в переулке Хоперском на площади в 40 квадратных метров. Шесть пожарных расчетов потушили огонь за 15 минут. Второй - на улице Павлодарской на площади в 25 квадратов. Четыре бригады ликвидировали ЧП за полчаса. О пострадавших не сообщается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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