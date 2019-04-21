2019-04-21T01:25:32+03:00
Спорт

Валерий Карпин не имеет претензий к игрокам "Ростова" после проигрыша 3:0

"Желто-синие" возвращаются из Оренбурга с удручающим поражением
Илья БОГОМОЛОВ
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Валерий Карпин после матча с "Оренбургом".Валерий Карпин после матча с "Оренбургом".Фото: Пресс-служба ФК "Ростов"
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Главный тренер футбольного клуба "Ростов" Валерий Карпин прокомментировал сокрушительное поражение от "Оренбурга" 20 февраля. Напомним, "желто-синие" уступили в гостях 3:0, хотя имели неплохие шансы на победу в этом поединке.

- Что касается игры, претензий к ребятам нет. Бывают и такие матчи, когда команда не должна проигрывать, но проигрывает. В первом голе ошиблись, во втором был полуметровый офсайд, а третий – пошли в атаку и соперник этим воспользовался. Еще раз скажу – больших претензий к команде нет, - высказался Карпин после матча.

Напомним, что начало встречи прошло под контролем "Ростова". Гости держали мяч и сделали несколько хороших подходов к воротам соперника. Однако счет был открыт автоголом. После углового мяч заметался по штрафной "Ростова", и норвежец Матиас Норманн переправил его в ворота Песьякова. После перерыва "Оренбург" удвоил свое преимущество. Ойеволе от правого края навесил центр штрафной, Песьякову помешали уверенно сыграть на выходе, мяч отскочил к Галаджану, который головой направил "пятнистого" в цель. На 89-й минуте "Ростов" мог отыграть один мяч, но Еременко попал в перекладину, а вот хозяева забили третий гол.

ИСТОЧНИК KP.RU

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