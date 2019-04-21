2019-04-21T01:49:07+03:00
Дом. Семья

Нашествие клещей: ростовчанин насобирал с двух собак целую банку кровопийц

Клещи появились еще до начала жары
Илья БОГОМОЛОВ
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Стоп-кадр из видео группы ВК "Ростов Главный".Стоп-кадр из видео группы ВК "Ростов Главный".
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Ростовчане в социальной сети обсуждают видео жителя частного сектора в поселке Чкаловский. Мужчина заснял клещей, которых собрал с двух своих собак 20 апреля. На ролике видно, как на дне банки копошатся четыре десятка опасных насекомых. В комментариях жители донской столицы пишут, чем можно обработать двор и животных, чтобы избежать беды, но при этом удивляются, что в этом году кровопийц прямо очень много.

- У родственников во дворе собака, уже лет десять ей точно, никогда клещей не было, а в этом году кошмар какой-то. Начали снимать, а их там тьма тьмущая, - рассказала пользовательница сети Дарья.

- Куда наши власти смотрят? Почему перестали травить? Еще жары не было, а они уже вовсю кишат! - возмущается Светлана.

- Уважаемые собаководы, начинайте обрабатывать от клеща уже в конце февраля, а не когда трава по пояс. Клещ уже при 0 градусов активен. А то многие к апрелю только очухаются, когда на собаке клещи уже сидят. Лечение не дешевле, - посоветовала грумер Валерия Довнар.

Клещи одолели жителей Чкаловского 20.4.2019 .Ростов-на-Дону Главный

ИСТОЧНИК KP.RU

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