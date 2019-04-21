2019-04-21T09:46:11+03:00
Общество

Называется "нашел": ростовчанин украл 90 тысяч рублей с найденной им банковской карты

И быстро их потратил
Илья БОГОМОЛОВ
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Ростовские полицейские раскрыли кражу денег с банковской карты.Ростовские полицейские раскрыли кражу денег с банковской карты.Фото: ГУ МВД России по РО
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Сотрудники отдела полиции Ленинского района Ростова раскрыли кражу денег с банковской карты. Отрабатывая заявление мужчины о пропаже средств со счета, стражи порядка выяснили, что потерпевший потерял кошелек с картами и пин-кодами к ним, а злоумышленник его нашел и обналичил через банкомат 90 тысяч рублей, о чем хозяину карточки пришла пришла смска.

- В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили и задержали 29-летнего ростовчанина. Подозреваемый успел потратить украденные деньги на личные нужды, - передает пресс-служба Главного управления МВД по Ростовской области.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Сейчас он находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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