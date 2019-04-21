Пьянству - бой: в ростовском гипермаркете рухнула полка с дорогим алкоголем

СЕГОДНЯ 11:35 2019-04-21T11:43:01+03:00

Фото с места происшествия от Антона Рубчинского из группы ВК "Левенцовка_news".

Изменить размер текста: A A

Ростовчане в социальной сети обсуждают фотографии из гипермаркета на улице Доватора. Там, 20 апреля, в алкогольном отделе рухнула полка с шотландским виски "Red Label". Не менее трех десятков бутылок упало на пол, половина из них разбились. Шок-контент не оставил людей равнодушными, многие написали, что от вида этой картины у них прихватило сердце.

- Пьянству - бой, - комментируют жители донской столицы. - А почему пол никто не лижет?

Люди опасаются, что магазин повесит убыток на продавцов отдела, но некоторые знатоки пишут, что простым работникам нечего бояться, зато могут быть вопросы к тому, кто монтировал полку.

Напомним, месяц назад в Ростове молодой вор украл из магазина бутылку элитного виски 12-летней выдержки и продал ее по цене дешевой водки.

ИСТОЧНИК KP.RU