2019-04-21T12:49:42+03:00
Происшествия

В Ростове-на-Дону задержали карманника, орудовавшего в маршрутках

66-летний мужчина тащил у пассажиров деньги и мобильники
Илья БОГОМОЛОВ
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В Ростове-на-Дону правоохранители задержали подозреваемого в серии краж.В Ростове-на-Дону правоохранители задержали подозреваемого в серии краж.Фото: Иван ТИМОФЕЕВ
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В полицию обратился ростовчанин, которого обокрали в центре города. По данному делу был задержан другой местный житель 66 лет. Как выяснили полицейские, оба мужчины ехали в маршрутке, и один увидел у другого в сумке кошелек. Злоумышленник вытащил деньги и вышел на ближайшей остановке. Когда стражи порядка стали разбираться с личностью подозреваемого, оказалось, что он уже не в первый раз использовал ловкость своих рук для преступления.

- Предварительно, на счету мужчины девять эпизодов противоправной деятельности. Подозреваемый пользовался невнимательностью пассажиров в общественном транспорте и забирал деньги или телефоны, после чего похищенные мобильники продавал, а деньги тратил по своему усмотрению, - рассказали в пресс-службе Главного управления МВД по Ростовской области.

В отношении ростовчанина возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU

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