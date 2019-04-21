Во время общегородского субботника ростовчане собрали 906 тонн мусора

СЕГОДНЯ 15:14 2019-04-21T15:16:02+03:00

Всего были проведены четыре общегородских субботника и один областного значения. Фото: Пресс-служба мэрии Ростова-на-Дону

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20 апреля в Ростове-на-дону прошел масштабный городской субботник, в котором приняли участие 8803 человека. По данным администрации южной столицы, силами ростовчан было собрано и вывезено 906 тонн мусора.

Сообщается, что приведены в порядок территории Северного и Братского кладбищ, городских лесов возле Можайских прудов в Первомайском районе, водоохранные зоны в Ворошиловском районе, склоны вдоль проспекта Стачки и лестница на проспекте Чехова. Мусор собирали в Кумженской роще, возле мемориала Тачанка, в сквере и по улице Оганова. Были почищены окрестности улиц Вересаева, Зеленодольской, Ларина.

Всего во время «Месячника чистоты», который проходил с 16 марта по 20 апреля, в Ростове было очищено около 800 тысяч квадратных метров городских территорий и 11 километров водоохранных зон. Собрано и вывезено 3465 тонн отходов, ликвидировано более 100 ранее выявленных стихийных навалов мусора и несанкционированных свалок.

ИСТОЧНИК KP.RU