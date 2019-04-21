В Ростове-на-Дону спорткар BMW M3 разбился о столб

СЕГОДНЯ 20:39 2019-04-21T20:40:54+03:00

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Сегодня днем, 21 апреля, в Ростове в районе пересечения улицы Сарьяна и 45-ой Линии произошло ДТП. Как рассказали очевидцы в социальных сетях, водитель спортивного седана BMW M3 потерял управление и врезался в столб. Другие машины и пешеходы, к счастью, не пострадали. Но дорогая иномарка потеряла товарный вид, в нее полностью смят капот. По предварительным данным, водитель остался цел.

Обсуждая аварию, ростовчане недоумевают: с какой же скоростью должен был лететь "пилот" BMW по улице города, чтобы так разбить машину. Многие отмечают, что уничтожать такие автомобили невероятно дорого даже для состоятельно автовладельца.

rostov_roads На Сарьяна, сразу после моста разложили БМВ м3. Благо никого не задело.

ИСТОЧНИК KP.RU