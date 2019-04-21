2019-04-21T20:40:54+03:00
Происшествия

В Ростове-на-Дону спорткар BMW M3 разбился о столб

Предварительно, никто не пострадал
Илья БОГОМОЛОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Сегодня днем, 21 апреля, в Ростове в районе пересечения улицы Сарьяна и 45-ой Линии произошло ДТП. Как рассказали очевидцы в социальных сетях, водитель спортивного седана BMW M3 потерял управление и врезался в столб. Другие машины и пешеходы, к счастью, не пострадали. Но дорогая иномарка потеряла товарный вид, в нее полностью смят капот. По предварительным данным, водитель остался цел.

Обсуждая аварию, ростовчане недоумевают: с какой же скоростью должен был лететь "пилот" BMW по улице города, чтобы так разбить машину. Многие отмечают, что уничтожать такие автомобили невероятно дорого даже для состоятельно автовладельца.

rostov_roadsrostov_roads
На Сарьяна, сразу после моста разложили БМВ м3. Благо никого не задело.
632 отметок «Нравится»40 комментариевInstagram

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24