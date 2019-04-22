В Ростове-на-Дону можно выиграть новый Ford Focus

СЕГОДНЯ 08:59 2019-04-22T08:59:47+03:00

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Уникальный шанс - стать владельцем новенького автомобиля есть у покупателей ТРК «МЕГАМАГ», где продолжается регистрация на розыгрыш автомобиля.

Причем, принять в нем участие может любой посетитель, совершивший покупки в магазинах этого торгового комплекса. А помимо престижной иномарки будут разыгрываться и другие ценные призы.

Что нужно для участия? Пройти простую процедуру регистрации на информационной стойке, предъявив чеки из магазинов «МЕГАМАГ». Чем больше покупок и чем выше сумма чека, тем больше шансов выиграть автомобиль. Так что каждая ваша покупка может стать счастливой!

Известно, что акция продлится до конца мая. А уже 1 июня 2019 года на парковке торгового комплекса состоится грандиозное шоу, где и будут определены победители.

Помните, шанс уехать домой на новеньком автомобиле есть у каждого посетителя «МЕГАМАГ»!

Подробные условия акции, информация об организаторе, количестве призов, сроках, порядке и месте получения на сайте www.megamag.su .

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU