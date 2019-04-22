2019-04-22T10:09:58+03:00
Общество

Погода на неделю 22-28 марта 2019: синоптики обещают солнце и долгожданное потепление

Выясняем, какая погода ожидается 22-28 марта 2019 в Ростове-на-Дону
Ольга ГОПАЛО
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Выясняем, какая погода ожидается 22-28 марта 2019 в Ростове-на-Дону. Фото: ГОПАЛО Ольга.Выясняем, какая погода ожидается 22-28 марта 2019 в Ростове-на-Дону. Фото: ГОПАЛО Ольга.
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Погода на неделю 22-28 марта 2019: синоптики обещают солнце и долгожданное потепление. Если верить метеорологам, показатели уличных термометров поднимутся до отметки в плюс 23 градуса. Так, еще в понедельник, 22 марта, будет солнечно и до плюс 16 выше нуля. Испортит настроение сильный восточный ветер, сила которого временами будет достигать 13 метров в секунду.

Во вторник, 23 апреля, потеплеет до плюс 18 в дневные часы, будет солнечно и практически безветренно. В среду, 24 апреля, такая же температура, ветер усилится до четырех метров в секунду. Аналогичная погода ожидается и в четверг, 25 апреля.

В пятницу, 26 апреля, уже гораздо теплее - до плюс 23 градусов в дневные часы, но облачно. В выходные около 22 градусов тепла и без осадков.

Атмосферное давление все эти дни выше нормы - от 761 до 764 миллиметров ртутного столба.

ИСТОЧНИК KP.RU

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