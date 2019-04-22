СЕГОДНЯ 10:19 2019-04-22T10:19:57+03:00

Выясняем, где и когда 23 апреля 2019 в Ростове-на-Дону будут отключать свет. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Выясняем, где и когда 23 апреля 2019 в Ростове-на-Дону будут отключать свет

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Отключение света в Ростове-на-Дону 23 апреля 2019: где и когда. Энергетики сообщают об очередных отключениях, которые на этот раз затронут жителей Александровки, улицы в центре города, а также дома в Северном жилом массиве. Там будут идти плановые работы.

КОНКРЕТНО

Где и когда отключат свет 23 апреля 2019*

с 09:00 до 17:00:

- ул. Катаева 125-155, 100-124; ул. Черепахина 72-94; 2-й переулок 13-19, 12-16; ул. Катаева 91-123, 68-98; ул. Варфоломеева 51-75, 58-92; 2-й переулок 1-11, 2-160; ул. Варфоломеева 79-97, 94-128; ул. Малюгиной 63-83, 44-68; пер. Скрыпника 1-11, 2-10; пер. Гвардейский 27-37.

- ул. 28-я линия 13; пл. Толстого 19/2; ул. В. Черевичкина 9/9.

ул. 7-я линия 37-65, 38-64; ул. 9-я линия 41-49, 38-66; ул. 1-я Пролетарская 67-79, 64-76; ул. Мясникова 58-92.

- ул. Привокзальная 3, 3А.

- ул. Комарова 1/1, 18, 18/1, 18/2, 20, 20/1, 20В, 20/2, 20/3.

с 09:00 до 15:00:

- пер. Боковский 22-38; просп. 40-летия Победы 2-18; пер. Норильский 15-27, 40-56; ул. Книжная 2-60, 1-41; пер. Рационализаторский 55-63, 22-48.

с 09:00 до 16:00:

- ул. Б. Садовая 100-110; ул. Социалистическая 125-133, 133Б, 128-134; ул. Чехова 36, 42-46, 27-29; ул. Петровская 13; пер. Крыловской 38, 40, 31-37.

с 10:00 до 15:00:

- ул. Петровская 47, 52-78; просп. Кировский 26-30, 23, 23А, 23Б; ул. Социалистическая 153; ул. Журавлева 29-31.

*По данным Донэнерго.

ИСТОЧНИК KP.RU