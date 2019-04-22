«Опять худеешь?»: «Мисс Россия» Татьяна Котова показала пять модных образов в велосипедках

СЕГОДНЯ 10:40 2019-04-22T10:57:36+03:00

Пост модели и певицы набрал больше 26 тысяч лайков. Фото: Инстаграм Татьяны Котовой.

Изменить размер текста: A A

«Мисс Россия» Татьяна Котова поделилась с поклонниками подборкой модных снимков, которые она опубликовала в своем Инстаграм. На них красавица позирует в разных образах, причем настолько экстравагантных, что некоторые поклонники даже не нашлись сразу, что ответить на вопрос хозяйки микроблога.

Многие принялись голосовать за одну из пяти фото. . Фото: Инстаграм Татьяны Котовой.

- Какой образ понравился больше всего? - такой вопрос своим подписчикам задала Котова. И подписала снимки хэштегом #КогдаЛукОказалсяВдруг. Оказалось, что так Татьяна назвала свою новую рубрику о моде и стиле.

Многие принялись голосовать за одну из пяти фото. Или хвалить: «Несравненная», «Все хороши, ты красотка в любом образе», «Больше всего понравилась прическа!», «Ты как девочка», «Опять худеешь?» и «Просто и со вкусом».

kottova Придумала для нас новую рубрику #КогдаЛукОказалсяВдруг

Но были и те, кто честно признался:

- Как-то шортики больше на тренировочные походят, - написала одна из Интернет-пользователей. - Для работы образ не очень.

- Ох уж эти тренды: надеть велосипедки, видимо, никогда не решусь, - поделилась собственными мыслями другая.

Еще одна поклонница вот что предложила Котовой:

- Тебе, Танечка, ребеночка родить надо, красота ведь нужна, чтобы не только ее показывать, но и передать ее.

Пост модели и певицы набрал больше 26 тысяч лайков всего за несколько часов.

ИСТОЧНИК KP.RU