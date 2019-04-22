«Мария — розовая мечта»: Звезда Playboy Мария Лиман опубликовала фото в розах

СЕГОДНЯ 11:14 2019-04-22T11:14:07+03:00

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У страницы в Инстаграм звезды Playboy Марии Лиман уже 532 тысячи подписчиков, которые знают теперь - где именно модель проснулась этим утром. Несколько часов назад красавица опубликовала снимок, на котором она в окружении роз.

- Доброе утро, Париж, - подписал фото сексапильная модель-брюнетка.

Долгой реакции ждать не пришлось. На красотку посыпались комментарии в духе: «Огонь!», «Красотка», «Прекрасная Мария - розовая мечта...», «Мари, шикарное фото», «Вы естественны и желанны», «Принцесса». Под постом уже больше пяти тысяч лайков.

liman_maria Good morning Paris

Напомним, девушка из Ростова-на-Дону прославилась после того, ка стала единственной россиянкой, попавшей в календарь популярного мужского журнала. Дальше - больше. Красавицу стали приглашать на ток-шоу, а также для съемок сериалов, где она играла роковых женщин, медсестру и подругу жены олигарха. Мечта девушки - попасть в Голливуд.

ИСТОЧНИК KP.RU