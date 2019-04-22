В садоводства Ростовской области приходит стабильное напряжение

СЕГОДНЯ 11:19 2019-04-22T11:19:31+03:00

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С приходом тепла жизнь многих горожан плавно перетекает на дачные и садовые участки. Правда, проживание в условиях садоводства не всегда бывает комфортным. Виной тому проблемы с электроснабжением, от которых часто страдают садоводческие товарищества. Проблема давняя и сложная, но постепенно она решается. Этот вопрос эксперты обсудили в ходе круглого стола, который в Ростове-на-Дону на минувшей неделе организовала Объединенная энергетическая компания (ОЭК).

В садоводства Ростовской области приходит стабильное напряжениеФото: Илья БОГОМОЛОВ

Это одна из первых электросетевых компаний, созданных в рамках реформирования электроэнергетики РФ, которая стала заниматься проблематикой садоводческих товариществ. ОЭК обеспечивает электроснабжение более 3 000 000 потребителей в Санкт-Петербурге, Ленинградской, Свердловской, Новосибирской, Саратовской, Нижегородской, Ростовской и Волгоградской областях.

Нехватка мощности снижает качество жизни

В рамках своей основной деятельности компания реализует общероссийскую программу модернизации электросетей и устройств среднего и низкого напряжения «Энергия - людям!». Проект предусматривает реконструкцию линий электропередач и трансформаторных подстанций, а также замену оборудования в садоводческих некоммерческих товариществах (СНТ) на территории различных субъектов РФ, в том числе в Ростовской области. В настоящий момент более 100 садоводческих товариществ Дона сотрудничают с ОЭК, и это количество с каждым годом растет. Министерством энергетики РФ опыт работы компании по решению проблем электроснабжения снт признан успешным и рекомендован для распространения во всех регионах страны.

- Мы хотим показать, что энергетикам можно и нужно работать с садоводческими сетями, - отметил в ходе круглого стола президент Объединенной энергетической компании Владислав Антуфьев. – Ситуация такова, что в среднем по стране на садовый дом сегодня выделяется недостаточный объем мощности, так как не хватает инфраструктуры. Наша стратегическая задача – обеспечить садоводствам нормальный уровень потребления электросетевых услуг.

По расчетам компании, для обеспечения комфортного проживания в доме площадью 40-60 метров требуется 7 кВт. При такой мощности хозяева смогут пользоваться всеми необходимыми в быту приборами: освещением, отоплением, плитой, телевизором, СВЧ-печью. Добиться такого результата садоводы самостоятельно не в состоянии – электрические сети требуют дорогостоящей модернизации и обслуживания. Выходом из этой ситуации может стать сотрудничество с электросетевой компанией.

Садоводам – энергию, профессионалам – сети

Суть проекта «Энергию людям» в том, что электросети снт передаются на баланс ОЭК, которая в дальнейшем их обслуживает. Таким образом садоводы избавляются от вопросов содержания этого имущества и получают достаточную мощность. На данный момент в программе участвуют более сотни донских садоводств, которые уже оценили преимущества такого сотрудничества. О результатах работы ОЭК за истекший период рассказал в ходе круглого стола директор ростовского филиала компании Дмитрий Попов:

- С 2012 года нами была проделана большая работа по решению проблем электроснабжения садоводческих товариществ. Изначально при поддержке регионального отделения Союза садоводов России мы провели анкетирование, после которого стало ясно, что проект будет беспрецедентно масштабным. В Ростовской области огромное количество садоводческих товариществ с инженерной инфраструктурой, которая требует модернизации и крепкой хозяйской руки.

С теми товариществами, которые были заинтересованы в сотрудничестве с ОЭК, проводилась работа по приему на баланс электросетей с их дальнейшей реконструкцией. Получив с 1 января 2014 года тариф на передачу электроэнергии на территории области, ростовский филиал ОЭК приступил к текущей эксплуатации принятых сетей в полном объеме. Эта деятельность осуществляется специалистами компании круглосуточно: проводится необходимая плановая профилактика, а в случае аварии на трансформаторной подстанции или участке сети неполадки устраняются в экстренном порядке.

При грамотном подходе электропотерь не бывает

География пилотного проекта «Энергию людям» охватывает 30 городов и районов Ростовской области. Совокупное количество обслуживаемых трансформаторных подстанций – 140, протяженность линий электропередач напряжением от 380 Вт до 110 кВт - более 75 км. В рамках производственной программы ростовским филиалом ОЭК с 2012 года реконструировано 74 подстанции и 33 км сетей, ранее принадлежавших садоводческим товариществам.

В садоводства Ростовской области приходит стабильное напряжениеФото: Илья БОГОМОЛОВ

- Если ранее приемка на баланс и реконструкция электросетевого хозяйства садоводств затрагивала только высоковольтные сети напряжением 6-10 кВт, то сегодня мы активно переходим ко второй фазе нашего пилотного проекта, то есть к приемке и модернизации сетей низкого напряжения 0,4 кВт, - подчеркнул Дмитрий Попов. – Речь идет о распределительных сетях, которые находятся внутри садоводческих товариществ и запитаны от трансформаторной подстанции. Мы надеемся, что после приемки электросетей низкого напряжения и приведения их в надлежащее состояние решатся все проблемы садоводств, связанные с низким напряжением и нехваткой мощности, а также с потерями.

И такие примеры уже есть. В 2018 году ростовский филиал ОЭК принял на баланс сети низкого напряжения снт «Восход» в г. Азов. Председатель этого товарищества выступила в ходе круглого стола и положительно отозвалась о сотрудничестве с электросетевой компанией, подтвердив, что теперь у садоводов нет никаких электропотерь - каждый контролирует свое потребление и платит только за себя.

Новые законы надо знать

Чтобы передать сети низкого напряжения на баланс ОЭК, садоводам требуется соблюсти ряд технических условий. В частности, вынести приборы учета на границу земельного участка, что обусловлено новыми нормами законодательства. После чего специалисты компании оснастят их автоматизированной системой коммерческого учета электроэнергии (АСКУЭ) с целью дистанционного сбора данных о потреблении, чтобы передавать эту информацию в сбытовую компанию. Также необходимо правильно оформить документально передачу сетей.

Все эти вопросы решаются в частном порядке при обращении в ростовский филиал ОЭК. Перед этим садоводческое товарищество должно инициировать проведение общего собрания, на котором ставится вопрос о передаче сетей на баланс электросетевой компании. Необходимый порядок проведения этой процедуры можно уточнить у специалистов ОЭК.

В садоводства Ростовской области приходит стабильное напряжениеФото: Илья БОГОМОЛОВ

Кстати, за минувший год вышли несколько новых законодательных актов, регулирующих деятельность садоводов. В частности, основным документом является ФЗ-217 «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ», вступивший в силу 1 января 2019 года. Кроме того, садоводы, которые имеют жилые строения в садоводческих товариществах, должны также руководствоваться ФЗ-340 «О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ». Он впервые предусмотрел возможность использования садового дома как места постоянного проживания.

А также вышло Постановление правительства № 1622 «О внесении изменений и признании утратившими силу некоторых актов Правительства РФ». Среди прочего в нем говорится о порядке технологического присоединения к электрическим сетям садоводов и садоводческих товариществ. Все эти документы призваны урегулировать возникавшие ранее проблемы садоводов.

В частности, ситуации, когда член товарищества заключал договор с ресурсоснабжающей организацией напрямую и переставал платить потери, начисленные на коллективные сети. Такое подключение происходило в обход правления садоводства, чтобы не погашать накопившиеся долги за электричество. Ранее подобные случаи происходили довольно часто, однако с недавнего времени справедливость была восстановлена на законодательном уровне – теперь подключение возможно только через правление снт.

ИСТОЧНИК KP.RU