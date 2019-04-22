В Ростове-на-Дону ограничат движение по переулку Доломановский

СЕГОДНЯ 11:50 2019-04-22T11:56:05+03:00

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В центре Ростова-на-Дону будет ограничено движение. Причина - необходимость проведения работ на строительном объекте (№№ 163,165,167, 169-171).

- Движение по левой полосе будет ограничено с 9 по 31 мая, - пояснили в администрации города.

Напомним, ранее мэрия распространила официальное сообщение о проведении 41-го массового легкоатлетического пробега «Ростовское кольцо». Акция пройдет 12 мая с 9:00 до 15:00 по центральным улицам Ростова-на-Дону, в связи с чем предполагается временное перекрытие движения практически во всех районах донской столицы (эстафета состоит из пяти этапов - Театральная площадь, стадион «Ростов Арена», «Локомотив», площадь Комсомольская, парк «Дружба» и пр, участники будут двигаться со скоростью 10 километров в час).

ИСТОЧНИК KP.RU