В Ростовской области пограничники задержали 250 контрабандных овец из Украины

СЕГОДНЯ 12:12 2019-04-22T12:12:56+03:00

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Контрабандных овец из Украины задержали ростовские пограничники. Как рассказали в пресс-службе регионального Управления ФСБ России, инцидент произошел в районе населенного пункта Анинкин Каменского района еще в марте месяце. Там, в обход границы и пытались переправить контрабандой 250 овец. Однако люди в погонах задержали живой товар.

При этом, пока стадо гнали к "месту ответственного хранения", еще два участника контрабандной сделки пытались помешать пограничникам. В итоге, в отношении всех фигурантов были возбуждены административные дела. По закону им полагался небольшой по размерам штраф, арест на 15 суток или конфискация предмета спора. В итоге, судья Каменского района решил: все стадо изъять в доход государства. По оценке специалистов, примерная стоимость овец - нарушителей границы, составляет больше 750 тысяч рублей.

- Бесконтрольное перемещение животных через государственную границу без прохождения ветеринарного контроля может способствовать переносу опасных заболеваний, что представляет серьезную угрозу безопасности человека и экономической безопасности региона, - добавили в пресс-службе ведомства.

Поэтому до конца апреля животные пока находятся на карантине. А после уже будут обращены в доход государства.

ИСТОЧНИК KP.RU