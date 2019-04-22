Рассыпающаяся "рука смерти" огорчает жителей Ростова-на-Дону

СЕГОДНЯ 12:15 2019-04-22T12:16:56+03:00

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Ростовчане в социальной сети обсуждают фотографию скульптуры "Древо жизни", что находится на проспекте Стачки. Композиция представляется собой гигантские пальцы, торчащие из земли, с деревом посередине. Создается впечатление человеческой ладони, которая держит растение, - это символ того, что природа находится в руках человека. Однако сейчас скульптура находится в удручающем состоянии - белые пальцы рассыпаются. Горожане стали называть этот арт-объект "рукой смерти".

- Потому что сляпали из гипса или еще какой дешевой дряни, и она вечно рассыпается, - возмущается ростовчанка Замира Агаева. - Это копия статуи, которая стоит в Швейцарии. Но та рука смотрится хорошо, потому что сделана из мрамора, и дерево не такое общипанное.

Местные жители призывают чиновников обратить внимание на скульптуру и привели ее в порядок, иначе арт-объект навевает мысли не о жизни, а совсем наоборот.

ИСТОЧНИК KP.RU