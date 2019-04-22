СЕГОДНЯ 12:22 2019-04-22T12:22:08+03:00

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Новоселье в микрорайоне «Красный Аксай» отмечают жители сданного литера 8. Среди них 36 семей участников долевого строительства, пострадавших от действий недобросовестных застройщиков. Благодаря изменениям в областном законодательстве и группе компаний «ЮгСтройИнвест», которая строит «Красный Аксай», 719 семей обманутых дольщиков уже до конца 2019 года будут обеспечены жильем.

Вручение ключей стало настоящим праздником для новоселов: гостей развлекали и угощали горячим чаем со сладостями, а для детей прошли занимательные мастер-классы.

- Мы не планировали переезжать, но, когда увидели "Красный Аксай", это была любовь с первого взгляда. Мы нашли именно то, что хотели: и планировка, и вид, и новые дома, и практически центр, - рассказала жительница 8 литера Ирина Обручникова.

В Ростове-на-Дону сдан очередной дом в микрорайоне «Красный Аксай». Фото: «ЮгСтройИнвест»

Новоселы получили жилье, полностью готовое к косметическому ремонту: выполнена качественная чистовая отделка, установлена система индивидуального отопления. Радует и социальная инфраструктура микрорайона. В шаговой доступности детский сад на 160 мест, детская и спортивные площадки. Вскоре откроется школа на 1100 учащихся. Рядом центральная аллея с фонтаном и арт-объектами, роллердром, воркаут-зона, крытый тренажерный зал.

Создание комфортного жилья – визитная карточка ГК «ЮгСтройИнвест». В начале 2019 года в Ростове-на-Дону ЮСИ победила в профессиональном конкурсе «Застройщик года-2018». За 15 лет работы на Юге России компанией сдано 148 многоквартирных домов, 2 школы и 9 детских садов.

ИСТОЧНИК KP.RU