В Ростовской области поисковики обнаружили мину
В Ростовской области поисковики во время экспедиции обнаружили снаряд времен Великой Отечественной войны, который представлял опасность. В связи с этим они вызывали службы оперативного реагирования, которые огородили находку. Ее должны обезвредить саперы.
Напомним, ежегодно в Ростовской области при различных обстоятельствах обнаруживают до 300 боеприпасов времен Великой Отечественной войны. Спасатели предупреждают, что старые снаряды могут быть чрезвычайно опасными, потому обязательно необходимо вызывать службы экстренного реагирования.
- Важно помнить, что обезвреживанием или уничтожением подобных предметов должны заниматься только специалисты, - подчеркивают спасатели.
ИСТОЧНИК KP.RU