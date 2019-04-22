В Ростовской области поисковики обнаружили мину

СЕГОДНЯ 12:26 2019-04-22T12:26:01+03:00

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В Ростовской области поисковики во время экспедиции обнаружили снаряд времен Великой Отечественной войны, который представлял опасность. В связи с этим они вызывали службы оперативного реагирования, которые огородили находку. Ее должны обезвредить саперы.

Напомним, ежегодно в Ростовской области при различных обстоятельствах обнаруживают до 300 боеприпасов времен Великой Отечественной войны. Спасатели предупреждают, что старые снаряды могут быть чрезвычайно опасными, потому обязательно необходимо вызывать службы экстренного реагирования.

- Важно помнить, что обезвреживанием или уничтожением подобных предметов должны заниматься только специалисты, - подчеркивают спасатели.

ИСТОЧНИК KP.RU