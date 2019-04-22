В Ростове-на-Дону автобусы три дня подряд будут объезжать Театральную площадь

СЕГОДНЯ 12:35 2019-04-22T12:36:23+03:00

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В связи с проведением Дельфийских игр в центре Ростова на этой неделе будет меняться схема движения автобусов. Общественный транспорт будет объезжать Театральную площадь. Об этом сообщает "Ростовский городской транспорт".

Конкретно:

22 апреля с 18:30 до 20:30;

23 апреля с 8:30 до 10:00 и с 18:30 до 20:30;

24 апреля с 8:30 до 10:00 и с 13:00 до 14:30

Автобусы № 3, 3А, 7, 67, 88 и 98 будут поворачивать с Большой Садовой на Театральный проспект, выезжать на Шолохова и дальше следовать по своим маршрутам. В обратном направлении - по тому же пути.

Автобусы № 70 и 80 будут следовать по той же схеме, но с проспекта Шолохова будут поворачивать на 20-ю Линию и далее по своим маршрутам. Обратно так же.

Микроавтобусы № 24, 55, 80-МТ и 98-МТ будут следовать в прямом направлении: пр. Театральный – ул. Закруткина - ул. Нижненольная - ул. Мясникова - ул. 1-я линия - ул. Советская; а в обратном направлении: ул. 1-я Майская – ул. Верхненольная - ул. Нижненольная - ул. Закруткина – пр. Театральный.

Троллейбусы № 1 будут работать по схеме маршрута № 5: пл. Привокзальная – ул. Красноармейская – пр. Театральный - пр. Шолохова - Сельмаш

Троллейбусы № 2 и 22 будут работать по укороченной схеме до площади Свободы (от 35-й Линии и Александровки соответственно).

ИСТОЧНИК KP.RU