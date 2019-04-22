Известный актер Павел Деревянко порадовал поклонников смешливым фото с дочками

СЕГОДНЯ 13:55 2019-04-22T13:58:36+03:00

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Звезды фильмов «Девять жизней Нестора Махно» и «Неваляшка» почти каждый день радует поклонников новыми снимками в социальных сетях. То он с коллегами шампуньку пьет, то свои татуировки показывает, то смущает девушек накаченным торсом, но на этот раз он показал свое главное счастье в жизни - детей.

- Высокой эмоцией делимся с вами, ребята, - написал Павел, добавив хештеги - #папиныдочки #этолюбовь #счастливыйпапан.

pablo_derevyanko Высокой эмоцией делимся с вами, ребята #папиныдочки #этолюбовь #счастливыйпапан

Фолловеры отреагировали почти мгновенно (здесь и далее авторский стиль и пунктуация сохранены): «Как же сразу тепло и солнечно стало так приятно смотреть на счастливого радостного папу и двух прекрасных девочек», «Всем счастья,здоровья и удачи. Павел, вы потрясающе талантливый актёр», «Самый клёвый актёр! Самые крутые фильмы только с Павлом, отвечаю».

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Судя по снимкам, артист отлично провел время в городе, где родился и вырос. В интервью он часто рассказывает, что регулярно навещает родителей и старшего брата, с которыми очень дружен. А еще он купил большой участок, где решил построить большой дом. Собственно теперь это дополнительный повод появляться в Таганроге на радость родным и поклонникам (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU