2019-04-22T13:58:36+03:00
Общество

Известный актер Павел Деревянко порадовал поклонников смешливым фото с дочками

Фолловеры закидали любимчика добрыми пожеланиями
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
Поделиться:
Известный актер Павел Деревянко порадовал поклонников новым фото.Известный актер Павел Деревянко порадовал поклонников новым фото.
Изменить размер текста:

Звезды фильмов «Девять жизней Нестора Махно» и «Неваляшка» почти каждый день радует поклонников новыми снимками в социальных сетях. То он с коллегами шампуньку пьет, то свои татуировки показывает, то смущает девушек накаченным торсом, но на этот раз он показал свое главное счастье в жизни - детей.

- Высокой эмоцией делимся с вами, ребята, - написал Павел, добавив хештеги - #папиныдочки #этолюбовь #счастливыйпапан.

pablo_derevyankopablo_derevyanko
Высокой эмоцией делимся с вами, ребята #папиныдочки #этолюбовь #счастливыйпапан
12610 отметок «Нравится»78 комментариевInstagram

Фолловеры отреагировали почти мгновенно (здесь и далее авторский стиль и пунктуация сохранены): «Как же сразу тепло и солнечно стало так приятно смотреть на счастливого радостного папу и двух прекрасных девочек», «Всем счастья,здоровья и удачи. Павел, вы потрясающе талантливый актёр», «Самый клёвый актёр! Самые крутые фильмы только с Павлом, отвечаю».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

ТагОнрог style: актер Павел Деревянко нашел на малой родине крутую тачку, мимо которой не смог пройти

Известный актер Павел Деревянко не забывает про малую родину, вот и в августе он нагрянул в родные места, сообщив об этом в Instagram (оно и правильно, поклонники должны получать информацию о своем кумире из первых уст).

Судя по снимкам, артист отлично провел время в городе, где родился и вырос. В интервью он часто рассказывает, что регулярно навещает родителей и старшего брата, с которыми очень дружен. А еще он купил большой участок, где решил построить большой дом. Собственно теперь это дополнительный повод появляться в Таганроге на радость родным и поклонникам (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Соцсети: в Таганроге открылся сезон коммунальных фонтанов
В Ростове-на-Дону автобусы три дня подряд будут объезжать Театральную площадь
В Ростовской области поисковики обнаружили мину
В Ростове-на-Дону сдан очередной дом в микрорайоне «Красный Аксай»
Рассыпающаяся "рука смерти" огорчает жителей Ростова-на-Дону
В Ростовской области пограничники задержали 250 контрабандных овец из Украины
В Ростове-на-Дону ограничат движение по переулку Доломановский
«Ох, красота какая!»: Русская русалка Влада Чигирева опубликовала фото в купальнике
В садоводства Ростовской области приходит стабильное напряжение
«Мария — розовая мечта»: Звезда Playboy Мария Лиман опубликовала фото в розах
«Супер парочка!»: Третья супруга футболиста Дмитрия Тарасова призналась, что гордится мужем
«Опять худеешь?»: «Мисс Россия» Татьяна Котова показала пять модных образов в велосипедках
Отключение света в Ростове-на-Дону 23 апреля 2019: где и когда
Погода на неделю 22-28 марта 2019: синоптики обещают солнце и долгожданное потепление
В Ростове-на-Дону можно выиграть новый Ford Focus
В Ростове-на-Дону спорткар BMW M3 разбился о столб
Две девушки едва успели выскочить из-под колес летящего на красный автомобиля в Ростове-на-Дону
Во время общегородского субботника ростовчане собрали 906 тонн мусора
Ростовчане возмущены возможностью передачи ЦГБ в частные руки
В Ростове-на-Дону задержали карманника, орудовавшего в маршрутках
Пьянству - бой: в ростовском гипермаркете рухнула полка с дорогим алкоголем
Называется "нашел": ростовчанин украл 90 тысяч рублей с найденной им банковской карты
День рождения Басты: рэпер показал свое главное достижение за 39 лет
Нашествие клещей: ростовчанин насобирал с двух собак целую банку кровопийц
Валерий Карпин не имеет претензий к игрокам "Ростова" после проигрыша 3:0