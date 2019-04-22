В ВТБ подводят первые итоги корпоративного стартап-акселератора

СЕГОДНЯ 14:23 2019-04-22T14:23:36+03:00

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Банк ВТБ подвел первые итоги корпоративного акселератора, запущенного летом 2018-го для отбора инновационных решений. Цель - их последующее тестирование и пилотирование в банке. Программа акселерации включает в себя не только пилотирование, но и образовательную часть, в рамках которой стартапы работают с менторами и экспертами по развитию бизнеса. При этом в запуске пилотных проектов активно задействованы несколько департаментов банка, которые прорабатывают и реализуют совместные бизнес-кейсы.

Так, при партнерстве ВТБ и GenerationS (РВК) участвовали 12 технологических стартапов. По результатам программы было запущено десять пилотных проектов, четыре из которых уже завершены, еще один находится в эксплуатации.

В числе них решение Freshdoc, позволяющее быстро создавать шаблоны юридических документов, а после тестирования сервиса в ВТБ — разработан к тому же формат шаблона кредитного соглашения. И Data Fabric, в рамках которого совместно с банком выработан алгоритм оценки контрагентов: им в будущем смогут воспользоваться и сотрудники, и клиенты банка. А также сервис Synpatic - он позволяет определить эмоции и индекс лояльности клиента с использованием машинного обучения.

- Те пилоты, которые к этому моменту завершены, получили высокую оценку экспертов банка, - сообщила директор корпоративного акселератора ВТБ Наталия Дегтярева. - Мы фокусируемся на поиске и тестировании технологий, которые помогают решить реальные задачи банка и предложить нашим клиентам новые сервисы и продукты.

В настоящее время еще семь стартапов находятся на этапе пилотирования. Всего же было получено 190 заявок из России, а также стран СНГ и Европы.

ИСТОЧНИК KP.RU