В Орловском районе объявили карантин из-за опасной инфекции

СЕГОДНЯ 16:22 2019-04-22T16:22:38+03:00

У коров нашли опасную инфекцию, которая передается от животных человеку Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В хуторе Нижнеантоновский Орловского района объявили карантин из-за опасной инфекции. В семи личных подсобных хозяйствах при проведении серологических исследований ветврачи выявили бруцеллез.

- В связи с этим подписано распоряжение об установлении карантина по бруцеллезу КРС на данной территории, - пояснили в пресс-службе ведомства.

Так, с 15 апреля в Нижнеантоновском запрещена реализация молока, введены ограничения на оборот животных, кормов и добавок, а также запрещен провоз и прогон коров и быков.

Как уточняют ветеринары, в Нижнеантоновском содержится 177 голов крупного и 114 голов мелкого рогатого скота, 25 свиней и 33 собаки. Все эти животные являются восприимчивыми к бруцеллезу, потому будут подвергнуты серологическим исследованиям до получения двух отрицательных результатов. Только после этого карантин будет снят.

ИСТОЧНИК KP.RU