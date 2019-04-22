В Орловском районе объявили карантин из-за опасной инфекции
В хуторе Нижнеантоновский Орловского района объявили карантин из-за опасной инфекции. В семи личных подсобных хозяйствах при проведении серологических исследований ветврачи выявили бруцеллез.
- В связи с этим подписано распоряжение об установлении карантина по бруцеллезу КРС на данной территории, - пояснили в пресс-службе ведомства.
Так, с 15 апреля в Нижнеантоновском запрещена реализация молока, введены ограничения на оборот животных, кормов и добавок, а также запрещен провоз и прогон коров и быков.
Как уточняют ветеринары, в Нижнеантоновском содержится 177 голов крупного и 114 голов мелкого рогатого скота, 25 свиней и 33 собаки. Все эти животные являются восприимчивыми к бруцеллезу, потому будут подвергнуты серологическим исследованиям до получения двух отрицательных результатов. Только после этого карантин будет снят.
ИСТОЧНИК KP.RU