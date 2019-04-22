2019-04-22T16:31:27+03:00
Общество

ЮФУ принял участие в мероприятиях, посвященных Дням Испании

В будущем году в донском вузе запланировано проведение IV Международного конгресса
Ольга КУБЫШЕВА
Поделиться:
Фото: ЮФУФото: ЮФУ
Изменить размер текста:

Почетным гостем Дней Испании в качестве официального партнера Московского международного салона образования 2019 стал Южный федеральный университет. На встречу в резиденции иностранного Посла в РФ были приглашены как представители испанских вузов, общественных и государственных организаций, так и ведущие российские испанисты, деятели науки, культуры и образования. Речь шла о возможности реализации совместных российско-испанских научно-исследовательских и образовательных проектов, а также о перспективах развития в Испании образовательных программ с русским языком.

Кроме того, Полномочный представитель ректора в странах Иберо-Американского ареала Наталья Карповская выступила в качестве спикера и эксперта на круглом столе, посвященном испанскому языку. А в рамках встреч, в которых приняла участие и ректор ЮФУ Инна Шевченко, активно обсуждались вопросы развития дальнейшего сотрудничества между испанскими партнерами и донским вузом.

Известно, что на сентябрь будущего года на площадках ЮФУ в Ростове-на-Дону уже запланировано проведение IV Международного конгресса «Национальная идентичность сквозь призму диалога культур: Россия и иберо-американский мир». Это совместное мероприятие с давним партнером российского вуза Университетом Кадиса. С их представителями обсуждался вопрос и совместной реализации сетевых программ магистратуры «Теория перевода и межкультурная коммуникация» и «Международные связи в контексте языков и культур».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Каменске пенсионер застрелил своего 46-летнего сына, с которым делил имущество
Ростовчан напугали скульптуры, выставленные на остановке в центре города
В Ростове-на-Дону двое мужчин похитили 20-летнюю девушку
В Орловском районе объявили карантин из-за опасной инфекции
Под Ростовом у железной дороги нашли тело 21-летнего парня
В ВТБ подводят первые итоги корпоративного стартап-акселератора
Известный актер Павел Деревянко порадовал поклонников смешливым фото с дочками
Соцсети: в Таганроге открылся сезон коммунальных фонтанов
В Ростове-на-Дону автобусы три дня подряд будут объезжать Театральную площадь
В Ростовской области поисковики обнаружили мину
В Ростове-на-Дону сдан очередной дом в микрорайоне «Красный Аксай»
Рассыпающаяся "рука смерти" огорчает жителей Ростова-на-Дону