ЮФУ принял участие в мероприятиях, посвященных Дням Испании

СЕГОДНЯ 16:31 2019-04-22T16:31:27+03:00

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Почетным гостем Дней Испании в качестве официального партнера Московского международного салона образования 2019 стал Южный федеральный университет. На встречу в резиденции иностранного Посла в РФ были приглашены как представители испанских вузов, общественных и государственных организаций, так и ведущие российские испанисты, деятели науки, культуры и образования. Речь шла о возможности реализации совместных российско-испанских научно-исследовательских и образовательных проектов, а также о перспективах развития в Испании образовательных программ с русским языком.

Кроме того, Полномочный представитель ректора в странах Иберо-Американского ареала Наталья Карповская выступила в качестве спикера и эксперта на круглом столе, посвященном испанскому языку. А в рамках встреч, в которых приняла участие и ректор ЮФУ Инна Шевченко, активно обсуждались вопросы развития дальнейшего сотрудничества между испанскими партнерами и донским вузом.

Известно, что на сентябрь будущего года на площадках ЮФУ в Ростове-на-Дону уже запланировано проведение IV Международного конгресса «Национальная идентичность сквозь призму диалога культур: Россия и иберо-американский мир». Это совместное мероприятие с давним партнером российского вуза Университетом Кадиса. С их представителями обсуждался вопрос и совместной реализации сетевых программ магистратуры «Теория перевода и межкультурная коммуникация» и «Международные связи в контексте языков и культур».

ИСТОЧНИК KP.RU