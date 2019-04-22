В Каменске пенсионер застрелил своего 46-летнего сына, с которым делил имущество

СЕГОДНЯ 17:38 2019-04-22T17:39:56+03:00

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В Каменске-Шахтинском задержали пенсионера, которого подозревают в убийстве. Жертвой мужчины стал родной сын.

- По версии следствия, 19 апреля подозреваемый, находясь на территории своего домовладения, в ходе конфликта произвел один выстрел из охотничьего ружья в своего 46-летнему сына, - рассказала Галина Гагалаева, старший помощник руководителя СУ СК России по РО.

Ранение в живот оказалось смертельным. Несчастный скончался до приезда скорой, а его отец прятаться не стал, сам обо всем рассказал прибывшим правоохранителям. Как оказалось, родные долгое время делили имущество, из-за чего часто скандалили, в какой-то момент пенсионер не выдержал и достал ружье.

ИСТОЧНИК KP.RU