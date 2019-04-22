В Каменске пенсионер застрелил своего 46-летнего сына, с которым делил имущество
В Каменске-Шахтинском задержали пенсионера, которого подозревают в убийстве. Жертвой мужчины стал родной сын.
- По версии следствия, 19 апреля подозреваемый, находясь на территории своего домовладения, в ходе конфликта произвел один выстрел из охотничьего ружья в своего 46-летнему сына, - рассказала Галина Гагалаева, старший помощник руководителя СУ СК России по РО.
Ранение в живот оказалось смертельным. Несчастный скончался до приезда скорой, а его отец прятаться не стал, сам обо всем рассказал прибывшим правоохранителям. Как оказалось, родные долгое время делили имущество, из-за чего часто скандалили, в какой-то момент пенсионер не выдержал и достал ружье.
ИСТОЧНИК KP.RU