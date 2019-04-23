2019-04-23T08:07:43+03:00
Происшествия

В Ростове-на-Дону ночью загорелась горбольница № 6

Всех пациентов удалось спасти
Илья БОГОМОЛОВ
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Больница № 6.Больница № 6.Фото: Яндекс.Карты
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Сегодня ночью, 23 апреля, в Ростове произошел пожар в городской больнице № 6 на улице Сарьяна. Сообщение о ЧП поступило спасателям в 3:54, огонь успел распространиться на площадь в 40 квадратных метров. Возгоранию присвоили ранг № 1.

По информации Главного управления МЧС по Ростовской области, из здания были эвакуированы 145 человек, пострадавших нет. Людей разместили в соседнем корпусе больницы. На месте происшествия работало 13 пожарных расчетов.

К утру возгорание было ликвидировано, специалисты устанавливают причину ЧП. Пациенты вернулись в свой корпус.

Пожар тушили 46 специалистов МЧС. Фото: ГУ МЧС России по РО

Пожар тушили 46 специалистов МЧС.Фото: ГУ МЧС России по РО

Фото: ГУ МЧС России по РО

ИСТОЧНИК KP.RU

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