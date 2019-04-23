В Ростове-на-Дону мужчина уснул на газовой трубе на высоте второго этажа
В Ростове утром на улице Орбитальной сфотографировали спящего на улице мужчину, только "уставший" гражданин прилег не на лавке или газоне, как это обычно бывает, а забрался на балкон второго этажа над магазином. На снимке видно, что спящий сидит на держателе лампы, освещающей вывеску, а ногами уперся в газовую трубу. Прикорнув на карнизе балкона, он дремлет сном младенца и совсем не волнуется насчет возможности упасть.
Ростовчане оставили множество ироничных комментариев под фото.
- Когда попросил младшего брата, не закрывать окно, чтобы попасть в дом, минуя родителей, но что-то пошло не так.
- Ждал новую серию "Игры престолов".
- Алладин уже не тот.
- Просто муж рано вернулся с работы.
Люди удивляются: как можно было уснуть в таком опасном положении. Некоторые пишут, что с удовольствием посмотрели бы на пробуждение мужчины.
ИСТОЧНИК KP.RU