2019-04-23T12:11:43+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону мужчина уснул на газовой трубе на высоте второго этажа

Местные жители предположили, что его просто не пустили домой
Илья БОГОМОЛОВ
Поделиться:
Фото из группы ВК "Это Ростов-на-Дону!"Фото из группы ВК "Это Ростов-на-Дону!"
Изменить размер текста:

В Ростове утром на улице Орбитальной сфотографировали спящего на улице мужчину, только "уставший" гражданин прилег не на лавке или газоне, как это обычно бывает, а забрался на балкон второго этажа над магазином. На снимке видно, что спящий сидит на держателе лампы, освещающей вывеску, а ногами уперся в газовую трубу. Прикорнув на карнизе балкона, он дремлет сном младенца и совсем не волнуется насчет возможности упасть.

Ростовчане оставили множество ироничных комментариев под фото.

- Когда попросил младшего брата, не закрывать окно, чтобы попасть в дом, минуя родителей, но что-то пошло не так.

- Ждал новую серию "Игры престолов".

- Алладин уже не тот.

- Просто муж рано вернулся с работы.

Люди удивляются: как можно было уснуть в таком опасном положении. Некоторые пишут, что с удовольствием посмотрели бы на пробуждение мужчины.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Ростове-на-Дону ограничат движение транспорта возле Аллеи роз
Песок преткновения: Власти Ростова-на-Дону требуют 30 миллионов рублей долга от поставщиков
Центр Ростова-на-Дону украсят ко Дню России за миллион рублей
Чиновники Ростовской области хотят обложить налогом самозанятых
В Ростове-на-Дону ночью загорелась горбольница № 6
Трое жителей Ростова-на-Дону по липовым документам получали пенсию по инвалидности
В Каменске пенсионер застрелил своего 46-летнего сына, с которым делил имущество
Ростовчан напугали скульптуры, выставленные на остановке в центре города
В Ростове-на-Дону двое мужчин похитили 20-летнюю девушку
ЮФУ принял участие в мероприятиях, посвященных Дням Испании
В Орловском районе объявили карантин из-за опасной инфекции
Под Ростовом у железной дороги нашли тело 21-летнего парня
В ВТБ подводят первые итоги корпоративного стартап-акселератора
Известный актер Павел Деревянко порадовал поклонников смешливым фото с дочками
Соцсети: в Таганроге открылся сезон коммунальных фонтанов
В Ростове-на-Дону автобусы три дня подряд будут объезжать Театральную площадь
В Ростовской области поисковики обнаружили мину
В Ростове-на-Дону сдан очередной дом в микрорайоне «Красный Аксай»
Рассыпающаяся "рука смерти" огорчает жителей Ростова-на-Дону