Центр Ростова-на-Дону украсят ко Дню России за миллион рублей

СЕГОДНЯ 10:20 2019-04-23T10:28:05+03:00

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На сайте госзакупок появился электронный аукцион от Управления наружной рекламой Ростова-на-Дону. Чиновники ищут подрядчика, который займется праздничным оформлением города ко Дню России. Местный бюджет готов выделить на эту задачу до миллиона рублей.

Победителю конкурса предстоит украсить улицу Большую Садовую флагами и панно. Также должны преобразиться площадка перед парком имени Максима Горького и площадь Гагарина. Кроме того, на остановках в центре города должны появиться поздравительные наклейки. Работа должна быть сделана к 5 июня. Затем 19 числа украшения уберут.

Напомним, День России отмечается с 1992 года - 12 июня. В эту дату президент страны вручает в Кремле государственные премии, во многих городах проходят демонстрации и салюты.

ИСТОЧНИК KP.RU