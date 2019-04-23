Песок преткновения: Власти Ростова-на-Дону требуют 30 миллионов рублей долга от поставщиков

СЕГОДНЯ 11:08 2019-04-23T11:08:57+03:00

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Ростовские чиновники подали в суд на АО «Донтрансгидромеханизация» и требуют от поставщика песка для строительства "Ростов-арены" рассчитаться с ними за пользование участком, в котором велась добыча, расположенном в Заречной промзоне, прилегающим с юго-востока к озеру Цыганскому. А также заплатить проценты за пользование неуплаченными деньгами и пеню за просрочку. Всего - 30,5 миллиона рублей. Иск подан в Арбитражный суд Ростовской области.

Напомним, следственное управление СКР по Ростовской области еще в марте возбудило уголовное дело в отношении бывшего министра строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Николая Безуглова, а также директора ГБУ РО «Ростовоблстройзаказчик» Сергея Мищенко по ч.3 ст.285 УК РФ (Злоупотребление должностными полномочиями). По версии следствия, высокие начальники согласовали, приняли и оплатили укладку песка очень мелкой фракции, тогда как по проекту предполагалась засыпка территории вокруг "Ростов-Арены" крупнозернистым дорогим песком. Естественно, что крупный песок гораздо дороже, так что "сэкономленная" разница составила 223,2 млн руб.

ИСТОЧНИК KP.RU