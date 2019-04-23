В Ростове-на-Дону ограничат движение транспорта возле Аллеи роз
Меры принимаются на три теплых месяца
Дорога вдоль Аллеи роз.Фото: Яндекс.Карты
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В Ростове на Западном ограничат движение транспорта. Речь идет о дороге, идущей вдоль бульвара Дружбы - от дома по проспекту Коммунистический, 27/2 до улицы 2-я Краснодарская.
Департамент автодорог города сообщает, что ограничение вводится с 25 апреля до 30 июля в связи с модернизацией участка теплотрассы на Аллее роз.
Ранее сообщалось, что из-за строительства дома с 9 мая и до конца года будет ограничено движение в переулке Доломановском, в створе домов 163-171. Конкретно, по по левой полосе переулка.
ИСТОЧНИК KP.RU