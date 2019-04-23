2019-04-23T13:14:13+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону сломался электробус, купленный к ЧМ-2018

Он проработал на улицах города всего 23 дня
Илья БОГОМОЛОВ
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Электробус КамАЗ-6282, купленный администрацией Ростова за 37,1 миллиона рублей, сломался, проработав в городе всего 23 дня. Напомним, ранее предполагалось, что данная машина в рамках эксперимента будет курсировать по центру донской столицы, и на ее борту можно будет послушать аудиоэкскурсию о городе.

Но по факту, электробус ездил по улицам Ростова крайне мало. Как ответили в городской администрации на запрос газеты "АиФ-Ростов", причиной этому стали существенные технические недостатки, выявленные в процессе эксплуатации. Сейчас департамент транспорта даже направил досудебную претензию в адрес поставщика. Пока власти не намерены закупать новые электробусы, а делают ставку на троллейбусы с увеличенным автономным ходом.

Электробус - это новый вид городского транспорта, который не создает выхлопных газов и не требует линий питания, протянутых над дорогой. Он должен заряжаться от специальной станции, одного заряда хватает на 50 километров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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